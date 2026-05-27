18:08, 27 мая 2026

В российском городе на прохожих рухнул кусок крыши

В Асбесте на прохожих рухнул кусок крыши, пострадала женщина
Виктория Клабукова

В городе Асбест Свердловской области на прохожих рухнул кусок крыши. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Асбест».

Инцидент произошел на улице Уральской. Когда пара шла по тротуару, с крыши многоэтажного здания начала сыпаться бетонная крошка, за которой последовал огромный обломок кровли. К счастью, женщина вовремя среагировала и, одернув спутника, отбежала с ним к проезжей части. Фрагмент кровли, упав на асфальт, поднял облако пыли.

Поначалу сообщалось, что оба прохожих остались невредимы, однако позднее стало известно, что женщина получила травмы. Ситуацией заинтересовались в городской администрации. Как уточняется, в доме, с крыши которого обвалился кусок бетона, проходил капремонт. Работы выполнялись по госконтракту. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Организована также проверка прокуратуры.

Ранее аналогичное происшествие случилось в Барнауле. В шаге от прохожих рухнул кусок парапета с крыши. Здание признано объектом культурного наследия и давно наводило ужас на жильцов из-за состояния конструкций.

