Прохожие едва спаслись от рухнувшей крыши в российском городе

В Барнауле часть крыши обрушилась рядом с прохожими

В Барнауле кусок парапета с крыши обрушился рядом с прохожими. Об инциденте в российском городе стало известно Telegram-каналу Mash Siberia.

Происшествие случилось в центре Барнаула, по адресу Ленина, 85. В сеть попал ролик, на котором можно увидеть, как идущие по тротуару рядом с домом люди едва успевают спастись от падающих с крыши обломков строительных материалов.

Отмечается, что здание, с которого рухнул парапет, является объектом культурного наследия. Оно давно находится в плохом состоянии, однако управляющая компания, местная администрация, ГЖИ и прокуратура игнорируют обращения жителей с просьбой провести ремонт. Собственник одного из помещений в доме подал жалобу в Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что в Печоре Республики Коми обрушилась часть морга.