16:39, 19 марта 2026

Часть морга обрушилась в российском регионе

«Подъем»: Часть морга обрушилась в Печоре
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: KELENY / Shutterstock / Fotodom

Часть морга обрушилась в Печоре Республики Коми. Внимание на ситуацию в российском регионе обратило издание «Подъем».

Речь идет о здании при районной больнице — там обвалилась часть стены. Ранее прокуратура региона признала состояние морга «плачевным», но «не критическим». По информации РЕН ТВ, три года назад стартовало строительство нового, однако в эксплуатацию его так и не приняли, поскольку постройку невозможно было подключить к инженерным сетям и канализации.

В пресс-службе Минздрава Коми журналистам сообщили, что в результате случившегося никто не пострадал — людей здании в момент ЧП не было. «Про тела пока не можем сказать — мы еще готовим официальный комментарий», — добавил представитель ведомства.

В ответ на ситуацию жители Печоры в социальных сетях иронично заметили, что в Печоре проблемы есть не только у живых.

Ранее в Ростове-на-Дону обрушилась стена дома.

