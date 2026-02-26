Реклама

Экономика
16:46, 26 февраля 2026Экономика

В российском городе обрушилась стена дома

В Ростове-на-Дону обрушилась стена дома
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал Юлия Мищук

В Ростове-на-Дону рухнула стена дома. Об этом в своем Telegram-канале рассказала глава районной администрации Юлия Мищук.

Обрушение произошло на углу улиц Социалистической и Шаумяна в центре города. На кадрах видны обнажившиеся оконные коробки, повисшие в воздухе балконные перила и груда лежащих на тротуаре кирпичей. В результате случившегося никто не пострадал. На месте работают коммунальщики и сотрудники Управления ГОиЧС.

Двухэтажный дом, в котором не выдержала стена, является частным. Здесь размещалась муниципальная квартира, но арендаторов расселили еще в 2024 году, помещение на первом этаже нежилое. С тех пор в доме никто не проживает. Статус здания, как сообщается, является предметом давних споров собственника и властей. Владельцам неоднократно предлагали признать дом многоквартирным с целью его последующего причисления к аварийным, а также предлагали варианты в маневренном фонде. Однако собственники стояли на своем. Впоследствии администрация района обратилась в суд с требованием признать дом многоквартирным.

Ранее часть стены обвалилась в одном из домов Санкт-Петербурга. Шестиэтажный доходный дом расселили еще в 2006 году, а в 2010-м признали аварийным и законсервировали. В 2021 году в здании несколько раз случался пожар.

