В Петербурге в доме 1904 года постройки обрушилась часть стены

В Петербурге обрушилась часть 121-летнего дома. Внимание на ситуацию обратила «Фонтанка».

Речь идет о шестиэтажном доходном доме Лялевича 1904 года постройки на улице Розенштейна, 39 — в нем обрушилась часть стены. В 2006 году дом расселили, а в 2010 году признали аварийным и законсервировали. В 2021 году в здании несколько раз вспыхивал пожар.

По информации МЧС, в здании частично рухнули перекрытия. В тот момент в нем находились четверо бездомных, однако обошлось без пострадавших. Спасатели вывели людей из здания.

Сотрудники прокуратуры сообщили журналистам, что уже начали проверку, чтобы определить обстоятельства и причины произошедшего.

