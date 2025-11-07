Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:34, 7 ноября 2025Экономика

В Петербурге обрушилась часть 121-летнего дома

В Петербурге в доме 1904 года постройки обрушилась часть стены
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Telegram-канал «Прокуратура г. Санкт-Петербурга»

В Петербурге обрушилась часть 121-летнего дома. Внимание на ситуацию обратила «Фонтанка».

Речь идет о шестиэтажном доходном доме Лялевича 1904 года постройки на улице Розенштейна, 39 — в нем обрушилась часть стены. В 2006 году дом расселили, а в 2010 году признали аварийным и законсервировали. В 2021 году в здании несколько раз вспыхивал пожар.

По информации МЧС, в здании частично рухнули перекрытия. В тот момент в нем находились четверо бездомных, однако обошлось без пострадавших. Спасатели вывели людей из здания.

Сотрудники прокуратуры сообщили журналистам, что уже начали проверку, чтобы определить обстоятельства и причины произошедшего.

В ноябре стало известно, что в одном из жилых домов в Бабушкинском районе столицы обрушились перекрытия из-за ремонта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Генштаба ВСУ анонсировал «некие решения» в Красноармейске

    Работа следователей на месте крушения вертолета в Дагестане попала на видео

    Вдовец 26 лет платил за квартиру-место преступления и помог найти убийцу жены

    Названы перспективы дела генерала Росгвардии об ущербе в 350 миллионов рублей

    Врач предупредил некоторых людей о риске разрыва желудка из-за леденцов с колой

    В администрации Трампа заявили о худшем воздействии шатдауна на экономику

    Гузеева стала бабушкой

    Москву начали украшать к Новому году

    Олимпийская чемпионка рассказала о нелюбви иностранцев к российским фигуристам

    В НАТО спрогнозировали российский удар «уже завтра»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости