На северо-востоке Москвы частично обрушился дом

Mash: В Бабушкинском районе столицы перекрытия в доме обрушились из-за ремонта

На северо-востоке Москвы частично рухнул жилой дом. Об инциденте сообщил Telegram-канал Mash.

Речь идет о четырехэтажке на Верхоянской улице — там в ходе реконструкции первого этажа произошло обрушение перекрытий между вторым и первым этажами. По информации источника, рабочие проводили ремонт перед открытием продуктового магазина. На записи, сделанной спасателями, можно увидеть пробитый потолок, рухнувшие перекрытия, а также куски бетона на первом этаже дома.

По словам одной из жительниц дома, которая в момент инцидента была в своей квартире, она услышала грохот, после чего пол в помещении обрушился. В результате случившегося никто не пострадал, однако из здания пришлось эвакуировать восемь человек, включая двоих детей.

