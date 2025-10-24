На Лунной улице обрушился подвал

В двухэтажном доме в Саратове обрушились подвальные перекрытия

Вечером в среду, 22 октября, в Саратове в двухэтажном доме обрушились подвальные перекрытия. Об этом сообщает издание «Четвертая власть» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Чрезвычайная ситуация произошла в доме № 21А по улице Лунная — между Школьной и Саперной улицами. В результате обрушения никто не пострадал.

В феврале прошлого года этот дом признан аварийным. Его должны снести до 1 февраля 2026 года. Дом построен в 1957 году, в нем восемь квартир.

Ранее в Самаре в аварийном доме на улице Каховской потолок рухнул на собственницу квартиры.

В городской детской больнице № 1 в Новосибирске, расположенной на улице Вертковской, рухнул потолок. В результате инцидента никто не пострадал.