В российском городе на женщину рухнул потолок в аварийном доме

Бастрыкин заинтересовался обрушением потолка в аварийном доме в Самаре

В Самаре в аварийном доме упал потолок. Инцидентом заинтересовались в центральном аппарате Следственного комитета, передает пресс-служба ведомства.

Перекрытия не выдержали в одной из квартир обветшалого дома по улице Каховской. Обломки потолка обвалились прямо на собственницу, в результате чего она пострадала. Здание 50-х годов постройки признали аварийным еще в 2021 году. Расселить жильцов планировалось не раньше чем в 2030 году, однако текущее состояние конструкций вызывает у горожан серьезные опасения насчет собственной безопасности. По факту случившегося обрушения возбуждено уголовное дело. Ход расследования намерен контролировать председатель Следкома Александр Бастрыкин.

Ранее в том же российском городе аналогичная ситуация произошла в общежитии. Потолок отсырел из-за прохудившейся крыши и обвалился, образовав дыру 1,2 метра шириной. В Курганской области потолок рухнул в доме 1963 года постройки. Зданию присвоили аварийный статус в 2017 году.