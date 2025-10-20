Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:16, 20 октября 2025Экономика

В российском городе на женщину рухнул потолок в аварийном доме

Бастрыкин заинтересовался обрушением потолка в аварийном доме в Самаре
Виктория Клабукова

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Самаре в аварийном доме упал потолок. Инцидентом заинтересовались в центральном аппарате Следственного комитета, передает пресс-служба ведомства.

Перекрытия не выдержали в одной из квартир обветшалого дома по улице Каховской. Обломки потолка обвалились прямо на собственницу, в результате чего она пострадала. Здание 50-х годов постройки признали аварийным еще в 2021 году. Расселить жильцов планировалось не раньше чем в 2030 году, однако текущее состояние конструкций вызывает у горожан серьезные опасения насчет собственной безопасности. По факту случившегося обрушения возбуждено уголовное дело. Ход расследования намерен контролировать председатель Следкома Александр Бастрыкин.

Ранее в том же российском городе аналогичная ситуация произошла в общежитии. Потолок отсырел из-за прохудившейся крыши и обвалился, образовав дыру 1,2 метра шириной. В Курганской области потолок рухнул в доме 1963 года постройки. Зданию присвоили аварийный статус в 2017 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые детали поисков семьи Усольцевых. Что рассказали волонтеры и могли ли силовики задержать пропавших в тайге?

    Украинская разведка заявила о начале Россией серийного производства реактивных авиабомб

    В России резко отреагировали на переименование улиц в Николаеве

    Пережившего смертельную атаку российского военного сняли на видео

    Захарова ответила на комментарий Каллас о предстоящей встрече Путина и Трампа

    Зеленский назвал возможных поставщиков газа для Украины

    Дачникам раскрыли секрет долгой службы фасада

    В Подмосковье спасатели откачали кислородом пострадавших при пожаре голубей

    Россиянка напилась перед рейсом, поругалась с друзьями и заявила о бомбе на борту

    Доктор Мясников предупредил высоких женщин о большом риске одного вида рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости