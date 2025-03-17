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15:13, 17 марта 2025Экономика

В российском городе в общежитии рухнул потолок

В Самаре из-за прохудившейся крыши в общежитии рухнул потолок
Виктория Клабукова

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Самаре из-за протечек обвалился потолок в общежитии. При обрушении никто не пострадал, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городскую администрацию.

Инцидент произошел в доме на проспекте Кирова. Как сообщается, образовавшаяся в потолке дыра в ширину достигает 1,2 метра. По предварительным оценкам, перекрытия отсырели из-за прохудившейся крыши. Управляющая компания уже залатала кровлю. Квартировладельцы, согласно данным мэрии, отказались от размещения в пунктах временного содержания.

Ранее аналогичная ситуация произошла на Сахалине. В городе Холмске потолок обрушился в подъезде жилого дома, едва не задев одного из жильцов: судя по записям с камер видеонаблюдения, он прошел в этом месте за минуту до обвала. Причиной тому стали постоянные затопления, которые не прекратились и после двух ремонтов кровли.

В другом российском городе, Воронеже, перекрытия обвалились в квартире прямо над кроватью жильцов. В обрушении винят капремонт — работы ведутся этажом выше.

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