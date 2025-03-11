Потолок рухнул на кровать в квартире россиян

В Воронеже потолок в квартире обрушился на кровать из-за ремонта этажом выше

В Воронеже потолок в одном из домов рухнул прямо на кровать хозяев квартиры. О происшествии в российском городе сообщает MK.RU.

Инцидент произошел в многоквартирном доме номер 10 на Ленинском проспекте. Часть потолка обвалилась в спальне одной из квартир и задела кровать. Причину случившегося видят в капитальном ремонте, который проводят этажом выше.

По словам жильцов дома, хозяев пострадавшей квартиры в момент обрушения не было дома — поэтому никто не пострадал. Для установления точных причин инцидента назначили экспертизу. Уточняется, что дом не признан аварийным.

Ранее потолок рухнул еще в одной воронежской квартире. Инцидент произошел в доме на проспекте Труда. Родственница владельца жилья рассказала, что в июле 2024 года в квартире случилась протечка, из-за чего отошли два листа гипсокартона в комнате. Она отметила, что несколько обращений к управляющей компании по этому вопросу не принесли результата, и менее чем через год в одной из комнат обвалился потолок.