В квартире 83-летнего россиянина рухнул потолок

В Воронеже в квартире 83-летнего заслуженного строителя России рухнул потолок

В Воронеже в квартире 83-летнего заслуженного строителя России обрушился потолок. Внимание на ситуацию со ссылкой на внучку мужчины обратило издание «Блокнот».

Инцидент произошел в доме на проспекте Труда. Родственница пенсионера рассказала, что в июле 2024 года в квартире случилась протечка, из-за чего отошли два листа гипсокартона в комнате. Она отметила, что несколько обращений к управляющей компании по этому вопросу не принесли результата, и менее чем через год в одной из комнат обвалился потолок. На записи, снятой в квартире мужчины, видно, что на полу после ЧП лежат крупные обломки потолочного покрытия, а с потолка почти до пола свисает металлокаркас.

«Слава Богу, дедушка был в гостях у своего сына. Спустя два дня приехали представители УК, сами были в шоке, но действий никаких! Дом очень старый, 1950 года, аварийным не признан, расселение постоянно переносят. Как жить старому человеку в таком жилье?» — пожаловалась россиянка.

Ранее сообщалось, что в Челябинске расселение дома с падающими потолками и полами затянулось на 12 лет.