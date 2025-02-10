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12:12, 10 февраля 2025Экономика

Расселение дома с падающими потолками и крошащимся полом затянулось на 12 лет

В Челябинске расселение дома с падающими потолками и полами затянулось на 12 лет
Виктория Клабукова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Челябинске расселение аварийного дома затянулось на 12 лет. Промедление чиновников может стоить собственникам жизни: в здании обваливаются потолки и полы, передает пресс-служба местного отделения движения «Народный фронт».

Конструкции в здании пришли в абсолютную негодность. Полы прогнили, стали крошиться и прогибаться под весом жильцов. Кровля дырявая, а потолки рассыпаются. В одной из квартир сквозь потолок даже видно небо. «Человек пошел в туалет, и на него упал потолок», — поделился местный житель. При всем этом чиновники не готовы ускорить расселение дома и продлевают сроки до 2037 года. Управляющей компании у аварийной двухэтажки нет, поэтому обслуживать дом, в том числе и включать отопление, жильцам приходится самим.

Дом был построен 79 лет назад. Соседний того же возраста уже расселили, предложив, однако, не больше шести квадратных метров на жильца. До назначенного срока здание не простоит, опасаются квартировладельцы.

Дождаться расселения не могут и жильцы одного из ветхих домов в Омске. Дом продолжают считать «ремонтопригодным» несмотря на обрушение стены и новообразовавшиеся трещины. В статусе аварийного дома жильцам отказывают, а капремонт планируют провести не раньше 2037 года.

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