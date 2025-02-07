В российском городе дом с рухнувшей 10 лет назад стеной отказались признать аварийным

В Омске дому с рухнувшей 10 лет назад стеной отказали в статусе аварийного

В Омске дом, переживший обрушение стены, отказываются признавать аварийным. Дом продолжают считать «ремонтопригодным» несмотря на жалобы жильцов, передает портал Om1.ru

На состояние конструкций жалуются собственники пятиэтажки на проспекте Королева. С самого момента постройки, в конце 60-х, в общежитии не проводился капремонт. На данный момент он назначен лишь на 2037-й и только коснется стен, фундамент планируется обновить еще позднее — в 2044-м. В 2014 году одна из стен частично обвалилась. Причиной обрушения назвали постоянное намокание из-за расположения душевых. «Мокрую зону» решили перенести в другую часть здания, а образовавшуюся дыру размером с целый этаж заделали цементом и закрепили металлическими стяжками.

Однако жильцы такую меру посчитали неэффективной — подобные стяжки, по их словам, не предназначены для кирпичной кладки. «Тут ходить опасно! Люди, которые идут по улице, стяжки насквозь видят. Полностью вываливается стена!» — бьют тревогу горожане. Вслед за тем обрушением последует новое, опасаются они. В частности, большой риск представляет участок на третьем этаже. Уже сейчас под окнами в этом месте расходятся трещины, их можно увидеть даже с улицы. Полы в ближайших комнатах спустя год после заливки начинают разваливаться. Трещина на потолке общего коридора вмещает в себя целый пистолет для монтажной пены. На третьем же этаже недавно из-за неисправной проводки и сырости случился пожар. Никто, к счастью, не пострадал. В новогоднюю ночь подвал в доме затопило больше чем на метр — причина аварии неизвестна до сих пор. Также в подвале начала обваливаться кирпичная кладка — как раз в том месте, где выявлена угроза обрушения.

На фоне аварий и большого числа должников управляющая компания решила отказаться от обслуживания дома. Специалисты БТИ подтвердили, что общий износ здания составляет 80 процентов. В заключении инстанции указано, что кровля дома находятся в аварийном состоянии, а фундамент отошел от стен. Однако спустя несколько лет строительная экспертиза признала дом ремонтопригодным. Опираясь на последнее заключение, мэрия отказала жильцам в статусе аварийного дома. Теперь судьбу дома решит суд.

Ранее в статусе аварийного отказали жилому дому в Вязьме. Во время недавнего ливня в нем рухнул потолок. Аналогичная ситуация произошла в том же подъезде всего два года назад.