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17:50, 11 марта 2025Экономика

На россиянина едва не рухнул потолок в подъезде

В Холмске после дождя в жилом доме рухнул потолок, едва не задев человека
Виктория Клабукова

Кадр: astv.ru

В Холмске на Сахалине потолок в жилом доме обрушился, едва не задев человека. О ситуации сообщает агентство «АСТВ».

Перекрытия не выдержали в трехэтажке по улице Советской. В 8 часов утра жильцы дома услышали оглушительный грохот в подъезде — как оказалось, на лестничной площадке обвалился большой кусок потолочной штукатурки. Травм чудом удалось избежать: судя по записям с камер видеонаблюдения, лишь минуту назад в этом месте прошел один из соседей.

Причиной обрушения, уверены горожане, стали постоянные затопления. Несмотря на капремонт кровли, который прошел только в 2017 году, протечки не прекратились. Под давлением городской администрации подрядчик вновь провел ремонт, но и это не прекратило заливы. В итоге водой на постоянной основе топит квартиры по первый этаж. Недавние дожди лишь усугубили ситуацию. В управляющей компании уверены, что крыша не повреждена. Городская прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Ранее аналогичная ситуация произошла в другом российском городе, Воронеже. Потолок обвалился прямо над кроватью квартировладельцев. В обрушении винят капремонт — работы ведутся этажом выше.

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