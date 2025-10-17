Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:52, 17 октября 2025Экономика

В российском городе в 62-летнем доме рухнул потолок

В Петухово в доме 1963 года постройки упал потолок, когда в нем находились люди
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: URA.NEWS

В Петухово Курганской области в 62-летнем доме рухнул потолок. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание URA.RU.

Речь идет о двухэтажном доме 1963 года постройки, расположенном по адресу улица Мира, 26. Здание было признано аварийным в 2017-м. По информации главы местной администрации Антона Волкова, собственники других семи квартир временно переехали в помещения маневренного фонда или другое жилье, пока им в соответствии с их местом в очереди не предоставят постоянное в рамках программы переселения из аварийного жилья.

Инцидент произошел в квартире, в которой в тот момент находились хозяева — муж, жена и сын. В результате случившегося обошлось без пострадавших. Чиновник заявил, что жильцы уже переехали из аварийного дома — администрация помогла семье с переселением.

Ранее сообщалось, что в Кирове в одной из квартир дома 1955 года постройки упал потолок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп ответил на вопрос о поставках Украине Tomahawk

    Роднина оценила перспективы Валиевой в фигурном катании после возвращения в спорт

    Трамп завершил конференцию с Зеленским нецензурной фразой о Мадуро

    Зеленский дерзко ответил обратившему внимание на его костюм журналисту

    Белый дом ответил на вопрос о встрече с Путиным шуткой про маму

    В российском регионе столкнулись два поезда

    Трамп пригрозил стране НАТО

    Россиян научили правильно хранить картофель

    Ушедший на СВО потомок императора встретился с Путиным

    Трамп ответил на вопрос о вероятной тактике затягивания времени Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости