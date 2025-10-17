В российском городе в 62-летнем доме рухнул потолок

В Петухово в доме 1963 года постройки упал потолок, когда в нем находились люди

В Петухово Курганской области в 62-летнем доме рухнул потолок. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание URA.RU.

Речь идет о двухэтажном доме 1963 года постройки, расположенном по адресу улица Мира, 26. Здание было признано аварийным в 2017-м. По информации главы местной администрации Антона Волкова, собственники других семи квартир временно переехали в помещения маневренного фонда или другое жилье, пока им в соответствии с их местом в очереди не предоставят постоянное в рамках программы переселения из аварийного жилья.

Инцидент произошел в квартире, в которой в тот момент находились хозяева — муж, жена и сын. В результате случившегося обошлось без пострадавших. Чиновник заявил, что жильцы уже переехали из аварийного дома — администрация помогла семье с переселением.

Ранее сообщалось, что в Кирове в одной из квартир дома 1955 года постройки упал потолок.