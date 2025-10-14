В российском городе в 70-летнем доме рухнул потолок

В Кирове в одной из квартир дома 1955 года постройки рухнул потолок

В центре Кирова в 70-летнем доме обрушился потолок. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Новости Кирова — Pro Город».

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Владимирская, 43 — потолок в одной из его квартир обвалился на газовую трубу. По информации источника, обошлось без пострадавших.

Жильцы дома утверждают, что протечки в квартире, где упал потолок, беспокоят хозяев более трех лет. При этом, несмотря на неоднократные жалобы в управляющую компанию, проблема так и не была решена. «Последний раз жаловались в сентябре через ГИС ЖКХ. И нам пришел ответ: «Ремонт будет осуществлен согласно плану». Какому плану? Через несколько дней потолок рухнул и продолжает рушиться на газовую трубу», — сетуют жильцы. Они рассказали, что в ближайшее время планируют обратиться в правоохранительные органы, так как переживают, что медлительность коммунальщиков может привести к трагедии.

Ранее стало известно, что в другом доме в Кирове, на улице Захватаева, на пенсионера упал кусок потолка.