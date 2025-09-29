Экономика
19:25, 29 сентября 2025Экономика

В российском городе на пенсионера обрушился кусок потолка

Бастрыкин заинтересовался обрушением потолка в одном из домов в Кирове
Виктория Клабукова
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Кирове в аварийном доме на 65-летнего жильца упал кусок потолка. Случаем заинтересовались в Следственном комитете, сообщается на сайте ведомства.

Обрушение произошло в трехэтажке 1956 года постройки по улице Захватаева. Как уточняется, на пенсионера рухнул полутораметровый фрагмент штукатурки. Это не первый подобный инцидент: прежде в том же доме в одной из квартир обвалилось чердачное перекрытие. Дом считается ветхим. Аварийный статус в связи со значительным физическим износом и разрушением конструкций ему присвоили в 2021 году, однако расселение жильцов намечено лишь на 2029 год. Инцидент стал поводом для возбуждения уголовного дела, за ходом которого следит центральный аппарат Следкома. Глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах расследования.

Ранее потолок упал в квартире москвича. Перекрытия обвалились почти полностью, от удара кусок конструкции отскочил на диван. В момент обрушения в комнате спали семилетний ребенок и двое взрослых.

