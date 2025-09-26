Потолок рухнул в комнате с ребенком в московской квартире

В московской квартире потолок рухнул в комнате с ребенком и двумя взрослыми

В московской квартире рухнул потолок. В момент происшествия в комнате находились три человека, в том числе ребенок, передает 360.ru.

ЧП произошло в 8:49 в пятницу, 26 сентября, в доме на Подмосковной улице в Покровском-Стрешневе. Потолок почти полностью обвалился в помещении, где спали семилетний ребенок и двое взрослых. «Отвалился целый кусок потолка, от удара он отскочил на диван и повредил подлокотник», — рассказала собеседница.

Уточняется, что никто не пострадал. По словам одного из жильцов квартиры, трехэтажный дом был построен давно, но трещин и других проблем до обрушения потолка замечено не было.

