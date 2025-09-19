В российском городе потолок рухнул на кровать

В Первоуральске из-за прорыва трубы потолок рухнул на кровать

В Первоуральске в одной из квартир потолок рухнул прямо на кровать. О случившемся пострадавшие пишут в сообществе «Нетипичный Первоуральск» в соцсети ВКонтакте.

Перекрытия не выдержали в многоэтажке по улице Набережной. Обрушением потолка отмечено начало отопительного сезона в городе — над квартирой прорвало трубу отопления. Вода своей тяжестью проломила конструкции и хлынула на спальное место. В этот момент в комнате никого не было. Собственники обвиняют в произошедшем управляющую компанию и некачественный ремонт.

Спустя несколько часов коммунальная авария случилась в соседнем доме. Трубы прорвало на лестничной площадке, вода дождем льется на головы жильцов.

Ранее потолок обвалился в одной из школ Владивостока. Слой штукатурки упал на входе в столовую. В результате происшествия пострадала 12-летняя школьница, девочку госпитализировали с сотрясением мозга.