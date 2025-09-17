Экономика
16:10, 17 сентября 2025

В российской школе на ученицу обрушился потолок

Виктория Клабукова

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Во Владивостоке в одной из школ обвалился потолок. Конструкции рухнули прямо на ученицу, передает Telegram-канал Amur Mash.

По сведениям канала, перекрытия не выдержали в школе № 46 по улице Батарейной. Слой штукатурки упал на первом этаже у входа в столовую. В результате происшествия пострадала 12-летняя школьница, девочку госпитализировали. По предварительным данным, у нее диагностировали сотрясение мозга.

Место происшествия оградили. При этом, как сообщает канал, родители школьников неоднократно жаловались на состояние конструкций в учреждении. Как передает региональное агентство PrimaMedia со ссылкой на районную прокуратуру, по факту случившегося инициирована проверка. Сотрудники надзорного ведомства установят обстоятельства обрушения и оценят правомерность действий сотрудников школы.

Ранее в другом городе Приморского края, Артеме, в одной из школ обрушился спортзал. Перекрытия не выдержали во время работ по капремонту: все произошло в разгар земляных работ для устройства гидроизоляции и дренажа фундамента.

