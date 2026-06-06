Андреева возглавит рейтинг WTA после победы на «Ролан Гаррос»

Россиянка Мирра Андреева возглавит рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) после победы на «Ролан Гаррос». Об этом сообщает РИА Новости.
19-летняя Андреева в финале Открытого чемпионата Франции обыграла польскую теннисистку Майю Хвалиньскую в двух партиях со счетом 6:3, 6:2. Таким образом, она стала четвертой российской теннисисткой, которой удалось одержать победу на турнире «Большого шлема».
Отмечается, что с 8 июня Андреева возглавит таблицу рейтинга WTA. До начала «Ролан Гаррос» она находилась на пятой позиции.
Благодаря победе над Хвалиньской Андреева установила рекорд среди российских теннисистов по количеству призовых, выигранных в течение одного турнира. За победу на Открытом чемпионате Франции она заработала 3,2 миллиона долларов.