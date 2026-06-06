Андреева возглавит рейтинг WTA после победы на «Ролан Гаррос»

Россиянка Мирра Андреева возглавит рейтинг WTA после победы на «Ролан Гаррос»

Россиянка Мирра Андреева возглавит рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) после победы на «Ролан Гаррос». Об этом сообщает РИА Новости.

19-летняя Андреева в финале Открытого чемпионата Франции обыграла польскую теннисистку Майю Хвалиньскую в двух партиях со счетом 6:3, 6:2. Таким образом, она стала четвертой российской теннисисткой, которой удалось одержать победу на турнире «Большого шлема».

Отмечается, что с 8 июня Андреева возглавит таблицу рейтинга WTA. До начала «Ролан Гаррос» она находилась на пятой позиции.

Благодаря победе над Хвалиньской Андреева установила рекорд среди российских теннисистов по количеству призовых, выигранных в течение одного турнира. За победу на Открытом чемпионате Франции она заработала 3,2 миллиона долларов.