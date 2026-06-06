Десятки россиян невольно оказались в Чечне

Пассажиры авиарейса из Москвы невольно оказались в Чечне

Пассажиры авиарейса из Москвы невольно оказались в Чечне. Об этом сообщает Baza.

По информации издания, борт Airbus A320 с десятками людей на борту из Москвы должен был приземлиться во Владикавказе, однако полету помешала погода — грозовой фронт заставил пилотов искать запасной аэродром. В итоге самолет приземлился в столице Чечни, однако пассажиров не стали выпускать из самолета.

Продолжить полет пилоты также не смогли, так как грозовой фронт добрался до самого Грозного. Россияне жалуются, что борт ожидает вылета уже несколько часов, однако пассажирам отказываются предоставить питание.

Ранее сообщалось, что летевший в Петербург самолет приземлился в Хельсинки.