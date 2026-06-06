Летевший в Петербург самолет приземлился в Хельсинки

Yle: Летевший в Санкт-Петербург самолет совершил посадку в аэропорту Хельсинки

Летевший в Санкт-Петербург самолет совершил посадку в аэропорту Хельсинки рано утром и спустя некоторое время продолжил свой рейс, покинув Финляндию. О его приземлении и дальнейших перемещениях со ссылкой на береговую охрану Финского залива сообщила телерадиокомпания Yle.

СМИ при этом не уточнило, какой именно авиакомпании принадлежал рейс.

В утренние часы 6 июня в аэропорту Пулково ограничивался прием и выпуск воздушных судов из-за атак украинских беспилотников.

По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, регион атаковали более 140 беспилотников. «На данный момент из охранной зоны эвакуированы более 600 человек, из них 390 находятся в пунктах временного размещения, остальные уехали к родственникам», — рассказал он.

