В российском городе обрушился школьный спортзал

В городе Артем во время капремонта обрушился школьный спортзал

В городе Артем Приморского края обрушилась часть школы. О происшествии в своем Telegram-канале сообщает глава Артемовского городского округа Вячеслав Квон.

Инцидент случился в школе № 17 по улице Кирова во время работ по капремонту. Перекрытия не выдержали в спортивном зале. «В результате производства земляных работ для устройства гидроизоляции и дренажа фундамента произошло обрушение части здания, где находился спортзал», — информирует чиновник.

По предварительным данным, причиной обвала стали нарушения при проведении работ по выемке грунта. Как отмечается, подрядчик не учел особенности незаглубленного пристроя, в котором размещался спортзал. Для предотвращения дальнейшего обрушения строители засыплют участок скальным грунтом, в срочном порядке обследуются несущие конструкции и фундамент учреждения.

Ранее аналогичная ситуация произошла в одной из школ Красного Сулина Ростовской области. Потолок обрушился в актовом зале накануне последнего звонка.