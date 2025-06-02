Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:00, 2 июня 2025Экономика

В российском городе обрушился школьный спортзал

В городе Артем во время капремонта обрушился школьный спортзал
Виктория Клабукова

Кадр: Пятый канал

В городе Артем Приморского края обрушилась часть школы. О происшествии в своем Telegram-канале сообщает глава Артемовского городского округа Вячеслав Квон.

Инцидент случился в школе № 17 по улице Кирова во время работ по капремонту. Перекрытия не выдержали в спортивном зале. «В результате производства земляных работ для устройства гидроизоляции и дренажа фундамента произошло обрушение части здания, где находился спортзал», — информирует чиновник.

По предварительным данным, причиной обвала стали нарушения при проведении работ по выемке грунта. Как отмечается, подрядчик не учел особенности незаглубленного пристроя, в котором размещался спортзал. Для предотвращения дальнейшего обрушения строители засыплют участок скальным грунтом, в срочном порядке обследуются несущие конструкции и фундамент учреждения.

Ранее аналогичная ситуация произошла в одной из школ Красного Сулина Ростовской области. Потолок обрушился в актовом зале накануне последнего звонка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Начался второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле

    В Казахстане высказались о ввозе в Россию деталей для украинских беспилотников

    Врач дал совет любителям окрошки

    На владельца «Википедии» составили протокол о пропаганде педофилии

    Зеленский рассказал об ожиданиях от переговоров в Стамбуле

    Назван срок появления интернета в российских самолетах

    Московский монорельс собрались превратить в уникальный парк

    Продажи Tesla в европейской стране упали почти на 70 процентов

    Глава МИД Турции дал напутствие делегациям России и Украины

    В российском регионе введут выплату для демобилизованных участников СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости