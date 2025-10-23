Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:59, 23 октября 2025Экономика

В детской больнице в российском городе рухнул потолок и попал на видео

В детской больнице в Новосибирске рухнул потолок
Мария Черкасова

В городской детской больнице № 1 в Новосибирске рухнул потолок. Об этом сообщает NGS.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Потолок обрушился в одной из палат здания на улице Вертковской. На опубликованном видео люди экстренно покидают больницу, на полу лежат части обрушившегося потолка.

В пресс-службе Минздрава региона рассказали, что администрация больницы перевела детей, после того как в потолке обнаружили трещину, в другие помещения больницы. Пострадавших нет, специалисты службы технического контроля обследуют состояние конструкций корпуса.

Ранее в Самаре в аварийном доме на улице Каховской потолок рухнул на собственницу квартиры. Расселить жильцов здания после признания его аварийным планировалось не раньше чем в 2030 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мощный взрыв произошел на заводе в Челябинской области, 10 человек погибли. Огненный шар над предприятием попал на видео

    Зеленский назвал условие перемирия

    В МИД КНР оценили слова Трампа о давлении на Путина

    В Москве обезвредили банду подростков-грабителей

    Задержанный ФСБ диверсант рассказал о работе на Украину

    Россияне впервые после пандемии стали скупать туры на любимый курорт богачей за полгода

    Глава Евросовета назвал Зеленского «будущим членом Евросоюза»

    Азербайджан посетят представители 15 стран НАТО

    Бельгия пригрозила заблокировать решение ЕС по активам России

    Российский фондовый рынок рухнул

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости