В детской больнице в российском городе рухнул потолок и попал на видео

В городской детской больнице № 1 в Новосибирске рухнул потолок. Об этом сообщает NGS.ru со ссылкой на региональный Минздрав.
Потолок обрушился в одной из палат здания на улице Вертковской. На опубликованном видео люди экстренно покидают больницу, на полу лежат части обрушившегося потолка.
В пресс-службе Минздрава региона рассказали, что администрация больницы перевела детей, после того как в потолке обнаружили трещину, в другие помещения больницы. Пострадавших нет, специалисты службы технического контроля обследуют состояние конструкций корпуса.
Ранее в Самаре в аварийном доме на улице Каховской потолок рухнул на собственницу квартиры. Расселить жильцов здания после признания его аварийным планировалось не раньше чем в 2030 году.