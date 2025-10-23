В детской больнице в российском городе рухнул потолок и попал на видео

В городской детской больнице № 1 в Новосибирске рухнул потолок. Об этом сообщает NGS.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Потолок обрушился в одной из палат здания на улице Вертковской. На опубликованном видео люди экстренно покидают больницу, на полу лежат части обрушившегося потолка.

В пресс-службе Минздрава региона рассказали, что администрация больницы перевела детей, после того как в потолке обнаружили трещину, в другие помещения больницы. Пострадавших нет, специалисты службы технического контроля обследуют состояние конструкций корпуса.

