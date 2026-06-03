Названа доля трудноизвлекаемых запасов нефти в России

Глава Минприроды Козлов: Доля трудноизвлекаемых запасов нефти в добыче составляет 30 %

Более половины извлекаемых запасов нефти в России потенциально подпадают под льготы, а доля трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) в добыче составляет уже 30 процентов. Соотношение назвал глава Минприроды РФ Александр Козлов, его слова приводит РИА Новости.

В преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава ведомства раскрыл, что Роснедра каждый год ведут мониторинг трудноизвлекаемых запасов углеводородов.

«Сейчас уже более половины — 17,4 миллиарда тонн извлекаемых запасов нефти в России, числящихся на государственном балансе, относятся к потенциально льготируемым. В структуре добычи доля ТРИЗ составляет 30 процентов, и будет только расти исключительно благодаря мерам господдержки, в первую очередь налоговым», — пояснил он.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что нефтяные компании пытаются добиться льгот для освоения ТРИЗ, но их одобрение возможно не раньше 2028 года. При этом эксперты предупреждают, что без увеличения инвестиций в этом направлении Россия столкнется с падением добычи.

По оценке Минприроды, к настоящему времени к ТРИЗ относятся более 50 процентов всех извлекаемых запасов нефти в России. Два года назад вице-премьер Александр Новак отмечал, что на них приходится около трети всей нефтедобычи в стране. Старший аналитик компании «Эйлер» Андрей Полищук считает, что высокая инфляция заставит увеличить капитальные вложения практически все компании, потому что иначе при росте себестоимости добычи им придется терять долю рынка.