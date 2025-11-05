В России признали проблему с открытием месторождений нефти и газа

Роснедра признали крайне низкую эффективность лицензий на нефтегазовые участки

Заявительный механизм выдачи лицензий на пользование нефтегазовыми участками недр, введенный девять лет назад, совершенно не оправдал себя. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роснедр сообщает РИА Новости.

Представитель ведомства признал, что за все время в рамках проекта не было открыто ни одного месторождения. Проблема связана с тем, что объемы геологоразведочных работ по таким лицензиям крайне малы.

Механизм предполагает, что компания проводит на участке геологоразведку, определяет запасы и ставит их на баланс государственной комиссии по запасам. Если оценка подтверждается, а далее компания открывает месторождение, то ей могут предоставить лицензию на разведку и добычу после уплаты разового платежа.

Ранее в Kasatkin Consulting подсчитали, что в течение трех лет с учетом текущего расходы на инвестиции российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) вырастут на 32 процента, до 10,47 триллиона рублей, причем основной рост придется на 2026 году. К 2027 году в долларовом выражении инвестиции вырастут на 41 процент по сравнению с показателем 2024 года, до 43,6 миллиарда долларов.

По оценкам экспертов, рост расходов нужен для сохранения добычи, так как осваивать взамен истощающихся скважин придется трудноизвлекаемые запасы (ТрИЗ) нефти. Без них нефтяная отрасль столкнется с ускорением падения объемов уже в ближайшей перспективе.