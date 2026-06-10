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18:29, 10 июня 2026Россия

Губернатор показал последствия атаки ВСУ на один из главных символов Севастополя

Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов»
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры последствий атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на музей-панораму «Оборона Севастополя 1854-1855 годов». Видео опубликовал губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

На кадрах видно, что в результате атаки ВСУ один из главных символов Севастополя получил серьезные повреждения. Удар украинского беспилотника пришелся на крышу музея, она продолжает гореть. На месте происшествия работают спасатели, которые тушат пожар и вытаскивают из панорамы части полотна.

Ранее в региональном МЧС сообщили, что пожар в музее удалось локализовать, однако строители уточняли, что здание панорамы выгорело. В Кремле заверили, что объект культурного наследия обязательно восстановят.

Об атаке на музей «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» сообщили утром 10 июня. По информации Развожаева, ВСУ ударили по музею-панораме дроном с кумулятивным зарядом — беспилотник прожег крышу, а само здание загорелось.

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