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17:14, 10 июня 2026Россия

Стали известны новые детали пожара в одном из главных символов Севастополя после атаки ВСУ

МЧС: Пожар в панораме обороны Севастополя локализован на 600 квадратных метрах
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Пожар в здании панорамы обороны Севастополя удалось локализовать. О новых деталях последствий удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по одному из главных символов черноморского города рассказали в главке МЧС региона, их сообщение передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что спасатели локализовали пожар на площади 600 квадратных метров.

ВСУ атаковали музей-панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» утром 10 июня. Губернатор города Михаил Развожаев сообщал, что украинские военные ударили по музею дроном с кумулятивным зарядом, который прожег крышу здания и учинил пожар.

Комментируя произошедшее, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что объект культурного наследия обязательно восстановят. Он также отметил, что подобные атаки ВСУ лишний раз подчеркивают правоту России в борьбе за регионы.

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