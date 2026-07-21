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23:22, 21 июля 2026Культура

Автор трека «Six Seven» высказался о своей внезапной популярности

Автор вирусного трека «Six Seven» Gazan признался, что мечтал о такой популярности
Андрей Шеньшаков

Фото: @gazanmusic

Рэпер Константин Жуков, известный под псевдонимом Gazan, поделился своими впечатлениями о стремительно выросшей популярности. Его слова передает Super.ru.

Автор хитов «Суетолог», «Что за лев этот тигр» и «Six Seven» признался, что всегда мечтал о таком внимании.

«Я безумно благодарен людям, которые меня привели к такому. Мечтал об этом и сейчас наслаждаюсь», — заявил исполнитель.

Также Жуков отметил, что среди его планов на будущее — состояние в 4,7 миллиарда долларов, автомобиль Ferrari и собственный частный самолет.

Ранее Белый дом опубликовал видео с Трампом, танцующим под песню «Six Seven» исполнителя Gazan. Публикация появилась в социальной сети TikTok.

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