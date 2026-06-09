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16:13, 9 июня 2026Мир

Трамп «станцевал» под песню «67»

Белый дом опубликовал видео с Трампом, танцующим под песню «67» исполнителя Gazan
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Белый дом опубликовал видео с танцующим президентом США Дональдом Трампом, наложив на ролик песню «67» российского исполнителя Gazan (Константин Жуков). Публикация появилась в социальной сети TikTok.

«Я был в шоке от такой новости, это очень круто. Узнал о публикации благодаря моим слушателям», — так ролик Белого дома прокомментировал Gazan изданию «Подъем».

Российский исполнитель признался, что не мог предположить, что его трек станет хитом такого масштаба.

Ранее Белый дом выложил в TikTok видео с президентом США Дональдом Трампом, сопроводив его песней Starly — Kavkaz.

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