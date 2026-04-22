Белый дом выложил ролик с Трампом и песней Kavkaz

Белый дом выложил в TikTok видео с Трампом, сопроводив его песней Kavkaz

Белый дом выложил в социальной сети TikTok видео с президентом США Дональдом Трампом, сопроводив ее песней Starly — Kavkaz. Об этом сообщает РИА Новости.

Утверждается, что на опубликованном видео Трамп приветствует команду по гольфу Oklahoma State Cowboys ударом импровизированной клюшки.

В карточке композиции Kavkaz на «Яндекс.Музыке» автором указан Эльбрус Джанмирзоев. Трек созвучен с его композицией «Бродяга» и может быть сэмплом на его песню.

Ранее Трамп опубликовал изображение, на котором он представлен в образе Иисуса Христа. Одной рукой он прикасается к лежащему мужчине в больничной рубашке. Трампа окружают американский военный, медсестра и молящаяся женщина, а на заднем фото изображены американский флаг, белоголовый орлан, Статуя Свободы, истребители и фейерверк.