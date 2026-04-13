07:42, 13 апреля 2026Мир

Трамп опубликовал свое изображение в образе Иисуса

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: realDonaldTrump / Truth Social

Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение, на котором он представлен в виде фигуры, напоминающей Иисуса Христа. Кадр, предположительно сгенерированный искусственным интеллектом, опубликован в его аккаунте в соцсети Truth Social.

На изображении американский лидер одет в белый хитон. Одной рукой он прикасается к лежащему мужчине в больничной рубашке, а из его ладоней исходит свет. На картинке Трампа окружают американский военный, медсестра и молящаяся женщина, а на заднем фото изображены американский флаг, белоголовый орлан, Статуя Свободы, истребители и фейерверк.

Ранее Трамп открестился от изображения, где он представлен в образе Папы Римского. «Я не имею к этому никакого отношения. Кто-то нарисовал мою фотографию, на которой я одет как Папа Римский, и выложил ее в Интернет. Это был не я», — сказал он.

    Последние новости

    «Трамп проиграл». В России сделали неожиданный вывод после итогов выборов в Венгрии

    Трамп опубликовал свое изображение в образе Иисуса

    Страна НАТО резко нарастила поставки одного вида продукции в Россию

    Заключенный из российской колонии писал семьям пропавших на СВО бойцов с одной целью

    Назван самый популярный смартфон Samsung

    Тревел-блогер описал поведение россиян в путешествиях фразой «переплачивают везде»

    Мужчина взбесил жену одной туалетной привычкой и надолго лишил ее спокойствия

    Польша одним словом описала отношения с новым правительством Венгрии

    Раскрыты детали атаки ВСУ на российские регионы после завершения пасхального перемирия

    Похитителей миллионов Долиной связали с криптобиржами

    Все новости
