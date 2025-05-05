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22:02, 5 мая 2025Мир

Трамп открестился от своего изображения в образе Папы Римского

Трамп открестился от изображения, где он представлен в образе Папы Римского
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CAPITAL PICTURES / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп открестился от изображения, где он представлен в образе Папы Римского. Об этом глава государства заявил в ходе общения с журналистами в Белом доме.

«Я не имею к этому никакого отношения. Кто-то нарисовал мою фотографию, на которой я одет как Папа Римский, и выложил ее в Интернет. Это был не я», — сказал он.

По его словам, он увидел это изображение лишь вчера вечером и понятия не имеет, откуда взялась эта фотография. Трамп добавил, что его жене Мелании фото показалось «милым».

Ранее Белый дом показал фото Трампа в образе джедая из «Звездных войн». «Счастливого 4 мая всем, включая радикальных левых безумцев, которые так упорно борются за возвращение в нашу галактику лордов ситхов», — гласит надпись под фотографией.

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