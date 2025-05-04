Белый дом показал фото Трампа в образе джедая в день «Звездных войн»

Белый дом в воскресенье, 4 мая, показал фото президента США Дональда Трампа в образе джедая из «Звездных войн» — в этот день фанаты киносаги Джорджа Лукаса отмечают День «Звездных войн», а в стране отмечается День независимости. Соответствующая публикация появилась в социальной сети X.

На снимке, сгенерированном искусственным интеллектом, американский лидер изображен со световым мечом в руке и в облачении джедая. «Счастливого 4 мая всем, включая радикальных левых безумцев, которые так упорно борются за возвращение в нашу галактику лордов ситхов, убийц, наркобаронов, опасных заключенных и известных членов банды MS-13. Вы не Восстание — вы Империя», — гласит надпись под фотографией.

Ранее в этот же день Трамп оценил вероятность присоединения к США Канады и Гренландии при помощи силы. Он подчеркнул, что «совершенно не видит» подобный сценарий в отношении вышеуказанных территорий.