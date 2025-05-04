Трамп оценил возможность силового присоединения Канады к США

Трамп исключил силовой сценарий присоединения Канады к США

Американский лидер Дональд Трамп оценил возможность присоединения к США Канады и Гренландии при помощи силы. Речь об этом президент завел в разговоре с телеканалом NBC News.

По словам главы государства, он «совершенно не видит» сценарий силового присоединения Канады и Гренландии к США. Отвергнув подобный сценарий, Трамп отметил, что в случае своего присоединения Канада стала бы ценным штатом для страны. Он рассказал, что когда смотрит на искусственно созданную между странами границу, то размышляет о том, какая прекрасная страна могла бы быть.

В своих выступлениях Трамп неоднократно заявлял, что большинство жителей Канады мечтают, чтобы страна стала 51-м штатом США. Последний раз Трамп обратился к канадцам с предложением о присоединении в день парламентских выборов.

