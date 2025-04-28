Трамп в день выборов призвал канадцев присоединиться к США

Трамп обратился к канадцам в день выборов и призвал их присоединиться к США

Президент США Дональд Трамп обратился к канадцам с пожеланиями в связи с проходящими в стране парламентскими выборами и вновь призвал их присоединиться к США в качестве 51-го штата. Свой пост американский лидер разместил в соцсети Truth Social.

«Если Канада станет заветным 51-м штатом США, больше не будет проведенной много лет назад искусственной границы. Посмотрите, как прекрасен был бы этот массив суши. Свободный доступ без границ, одни плюсы без минусов. Так и должно быть!» — написал он.

Президент США также пожелал канадцам избрать себе сильного и мудрого лидера, который сможет вдвое снизить налоги, увеличить военную мощь страны и обеспечить рост ее промышленности.

Свое обращение Трамп опубликовал в день проходящих в Канаде досрочных парламентских выборов, в которых принимают участие 16 партий. Основная борьба, по прогнозам, развернется между четырьмя партиями: Либеральной партией, Консервативной партией, Новой демократической партией и «Квебекским блоком».

Ранее стало известно, что высказывания Трампа и его призывы аннексировать Канаду обвалили рекордно высокий рейтинг союзного ему лидера Консервативной партии Пьера Пуальевра и практически лишили его шансов на победу.