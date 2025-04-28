Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:57, 28 апреля 2025Мир

Трамп в день выборов призвал канадцев присоединиться к США

Трамп обратился к канадцам в день выборов и призвал их присоединиться к США
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Дональд Трамп обратился к канадцам с пожеланиями в связи с проходящими в стране парламентскими выборами и вновь призвал их присоединиться к США в качестве 51-го штата. Свой пост американский лидер разместил в соцсети Truth Social.

«Если Канада станет заветным 51-м штатом США, больше не будет проведенной много лет назад искусственной границы. Посмотрите, как прекрасен был бы этот массив суши. Свободный доступ без границ, одни плюсы без минусов. Так и должно быть!» — написал он.

Президент США также пожелал канадцам избрать себе сильного и мудрого лидера, который сможет вдвое снизить налоги, увеличить военную мощь страны и обеспечить рост ее промышленности.

Свое обращение Трамп опубликовал в день проходящих в Канаде досрочных парламентских выборов, в которых принимают участие 16 партий. Основная борьба, по прогнозам, развернется между четырьмя партиями: Либеральной партией, Консервативной партией, Новой демократической партией и «Квебекским блоком».

Ранее стало известно, что высказывания Трампа и его призывы аннексировать Канаду обвалили рекордно высокий рейтинг союзного ему лидера Консервативной партии Пьера Пуальевра и практически лишили его шансов на победу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прекращение огня должно быть безусловным». Как Украина и Запад отреагировали на объявленное Путиным перемирие?

    Жители Москвы сообщили о срабатывании сирены

    Экс-возлюбленная российского миллиардера показала откровенные фото с новым избранником

    США прокомментировали объявление Россией перемирия в дни 80-летия Победы

    В США рассказали о пугающих Пакистан Су-30

    Сохранение участия военных из КНДР в боях под Курском в тайне объяснили

    Елена Летучая показала фигуру в крошечном бикини

    Украинский актер призвал бить детей за русский язык

    Раскрыт замысел Европы помешать взаимодействию России с Африкой

    Индия закупит французские истребители на замену российским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости