«Американцы станут слабее». Как Трамп разрушил избирательную кампанию своего союзника в Канаде и почему это ослабит позиции США?

«Лента.ру»: Выборы в Канаде могут поменять мировой баланс сил не в пользу США

Риторика президента США Дональда Трампа и его призывы аннексировать Канаду обвалили рекордно высокий рейтинг союзного ему лидера Консервативной партии Пьера Пуальевра и уничтожили его шансы на приход к власти. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Торговая война Трампа и угрозы аннексировать Канаду перевернули канадскую политику. Менее чем за три месяца консерваторы превратились из явных фаворитов в аутсайдеров на выборах The Wall Street Journal газета

В частности, незадолго до отставки бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо, находящиеся в оппозиции консерваторы более чем на 20 процентов обходили правящую Либеральную партию.

После резких заявлений Трампа их рейтинг рухнул и теперь фаворитом гонки стал новый премьер-либерал Марк Карни

Почему досрочные выборы в Канаде превратились в эпицентр мировой политики, как Трамп на них повлиял и почему он лишился одного из своих перспективных союзников — в материале «Ленты.ру».

Фото: Arlyn McAdorey / Reuters

Что известно о выборах в Канаде?

Правивший с 2015-го либерал Джастин Трюдо ушел в отставку в марте этого года и объявил досрочные выборы. Власть перешла к Марку Карни — бывшему управляющему Банка Канады с 2008 по 2013 год и экс-главе Банка Англии с 2013 по 2020 год.

Политическая система Канады Канада — парламентская монархия, где главой государства является король, а правительством руководит премьер-министр. Так как король Канады также является британским правителем и постоянно живет в Великобритании, его интересы представляет генерал-губернатор. Его кандидатура номинируется Канадой, а утверждается монархом из-за чего фактически главой государства является именно генерал-губернатор. Аналогичная монархическая система действует еще в 13 государствах: Австралии, Антигуа и Барбуде, Багамских Островах, Белизе, Гренаде, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинее, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Люсии, Соломоновых Островах, Тувалу и Ямайке. Система выборов в Канаде мажоритарная — страна разделена на 343 избирательных округа, в каждом из которых избирается один депутат. Партия, победившая в большей части округов, выдвигает своего кандидата на пост премьер-министра, которого утверждает парламент. При этом если ни одна партия не получает более 50 процентов голосов, она формирует коалицию с другими силами или образовывает «правительство меньшинства». Кроме того, Канада является федерацией, с неравными полномочиями — большая часть страны состоит из провинций, обладающих своими локальными правительствами и парламентами. Арктические регионы Юкон, Северо-Западные территории и Нунавут управляются в ручном режиме из Оттавы. Кроме того, франкоязычная провинция Квебек имеет больше автономии чем другие провинции в языковой, миграционной и внешней политике.

Особую популярность Карни получил в Британии, так как там руководил финансовой системой во время Brexit. Этот факт он активно использует для критики Трампа.

Я уже видел этот фильм раньше. Я точно знаю, что с ними случится: американцы станут слабее Марк Карни премьер-министр Канады

Марк Карни Фото: Carlos Osorio / Reuters

Единственным реальным оппонентом Карни выступает Пьер Пуальевр — приемный сын учителей, выросший в скромных условиях, и кадровый политик, ставший лидером консерваторов в 2022 году. Он выдвинул лозунг «Канада превыше всего» и сместил партию в сторону правого популизма, из-за чего его часто сравнивают с Трампом.

Многолетний политический опыт Пуальевра и скромное происхождение выгодно отличают его от Трампа Шарль-Этьен Бодри профессор политологии в Университете Оттавы

Помимо двух фаворитов, в борьбе также участвуют левая Новая демократическая партия и националистический Квебекский блок, продвигающий интересы франкоязычного меньшинства.

Сепаратизм в Канаде После завоевания французской Канады Великобританией в конце XVIII века, в стране осталось значительное франкоязычное меньшинство, преимущественно проживавшее в провинции Квебек. Регион всегда пытался гнуть свою линию. В 1917 году франкоканадцы устроили масштабный политический кризис из-за нежелания быть мобилизованными на фронты Первой мировой войны, а руководивший с 1936 по 1939 и с 1944 по 1959 годы премьер-министр Квебека Морис Дюплесси фактически построил «государство в государстве». В 1960-е годы в регионе развернулась «Тихая революция» — националистическое движение, которое выступило за независимость от Канады, обвиняя английскую часть страны в экономическом угнетении. Тогда же некоторые радикалы даже развернули террористическую борьбу за отделение. Ситуация осложнялась публичной поддержкой квебекского сепаратизма лидером Франции Шарлем де Голлем. В качестве уступки власти Канады разрешили в 1980 и 1995 году провести два референдума о независимости Квебека. Однако оба они провалились. Несмотря на это, националистическая партия Квебекский блок до сих пор остается популярной в провинции и представляет ее интересы в парламенте. Кроме того, регион фактически проводит собственную миграционную политику, принимая к себе только способных ассимилироваться во французскую культуру народы. Также Квебек имеет собственный департамент по международным делам и размещает свои официальные представительства во всем мире.

Как Трамп сломал выборы в Канаде?

В последние годы безусловным лидером по всем опросам являлась Консервативная партия во главе с Пуальевром. Как отмечает канадский телеканал CBC News, 6 января этого года консерваторы набирали бы 44,4 процента голосов, в то время как у либералов было всего 20,1 процента поддержки.

На 24% Обходили канадские консерваторы либералов до инаугурации Трампа

Однако с момента инаугурации Трампа 20 января произошел перелом — Либеральная партия начала резко расти в поддержке и уже через месяц обошла консерваторов. 27 апреля за партию выразили желание проголосовать 42,8 процента респондентов, в то время как за консерваторов только 39,2 процента.

Угрозы Трампа в адрес Канады С момента своей второй победы на выборах, Трамп выдвинул территориальные претензии к Канаде и Гренландии. В частности, он призывал североамериканского соседа стать «51-м штатом». 7 января новый хозяин Белого дома показал сразу две карты США с присоединенной Канадой. На обеих территория страны была закрашена вместе с Соединенными Штатами в цвета американского флага. На следующий день Трамп вновь опубликовал карту с Канадой и Гренландией как частями государства. 20 января сразу после инаугурации президент объявил, что с 1 февраля он введет дополнительные 25-процентные пошлины на импорт из Канады и Мексики и параллельно пообещал налоговые послабления. Позже он ужесточил торговые ограничения. В ответ 10 марта канадская провинция Онтарио ввела надбавку в 25 процентов на электроэнергию, которая они экспортирует в американские штаты Мичиган, Миннесота и Нью-Йорк. Это решение вызвало гнев у Трампа. 25 апреля Трамп подтвердил свои планы присоединить Канаду, подчеркнув, что «это не был троллинг».

Так как выборы в Канаде проходят в графствах каждой провинции, то важнейшую роль играют опросы на региональном уровне, а не в общенациональном масштабе.

Крупнейшая англоязычная провинция Онтарио является главным активом на выборах в Канаде, так как там находится самое большое число колеблющихся округов

В 2023 году Консервативная партия впервые с 2015 года пошла в устойчивый отрыв в Онтарио, однако с января ее рейтинги в провинции рухнули, и теперь она уступает либеральным оппонентам на 8 процентов.

Также обстоят дела в регионе Британская Колумбия, где традиционно сильны либералы — консерваторы имели отрыв в 30 процентов, а теперь проигрывают либералам на 3 пункта. Либеральная партия вырвалась вперед даже в Квебеке, решительно обгоняя местных националистов.

Как отмечают аналитики, причиной такого уникального слома стали действия администрации Трампа и его угрозы в адрес Канады. Из-за его «торговой войны» финансовое положение канадцев стало нестабильным. Кроме того, они резко ухудшили свое отношение к американцам, а между игроками двух стран из Национальной хоккейной лиги даже участились случаи драк.

43% канадцев назвали в марте США врагом своей страны

В связи с этим лидировавший ранее правый кандидат Пуальевр попал в трудное положение. Как напоминает Financial Times, его популистская кампания «здравого смысла» получила поддержку американского миллиардера Илона Маска и выступившего за Трампа подкастера Джо Рогана.

Фото: Patrick Doyle / Reuters

Теперь симпатизировавший республиканцу кандидат вынужден оправдываться, что он никак не связан с президентом США, в то время как Карни обеспечивает авторитет за счет своего банковского прошлого и познаний в экономике.

Я ожидаю, что [избиратели] проголосуют за того кандидата, который, по их мнению, минимизирует издержки торговой войны с США Рэндалл Морк профессор бизнес-школы Университета Альберты

Как выборы в Канаде поменяют мировой баланс сил?

Как отмечает журнал Politico со ссылкой на власти Канады, вне зависимости от итогов выборов, после формирования правительства Оттава получит больше возможностей в спорах с Вашингтоном и может начать жестче ему оппонировать.

У нас есть активы на Севере, которые нужно защищать от России и Китая, а теперь, вероятно, и от американцев Том Лонг стратег Консервативной партии Канады

В частности, экс-глава Минфина Канады Христя Фриланд указала, что если Карни удержит власть и сформирует новое либеральное правительство, то он может сконцентрироваться на создании совместной с Европой системы безопасности в обход США.

Один из важнейших проектов — выяснить, как работает глобальная безопасность, когда США не являются гарантом свободного мира (...) Новый альянс начнется с Франции и Великобритании Христя Фриланд экс-министр финансов Канады

Кроме того, внешняя политика Трампа сделала популярной идею о вступлении Канады в Европейский союз.

Притом что эта идея является скорее ироничной, она все больше обсуждается в Оттаве и Брюсселе. Кроме того, с точки зрения географии у североамериканского королевства есть основания для вступления — оно имеет с Данией общую границу через остров Ганса в Арктике.