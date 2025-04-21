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12:39, 21 апреля 2025Мир

В Европе назвали возможным присоединение Канады к ЕС

Politico: Европейские эксперты считают, что вступление Канады в ЕС возможно
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Facto Photo / Shutterstock / Fotodom

Вступление Канады в Европейский союз (ЕС) не является невозможным сценарием. Об этом пишет издание Politico.

«Несмотря на то что вступление Канады в ЕС может показаться несбыточным даже для Еврокомиссии, европейские эксперты, изучившие этот вопрос для Politico, утверждают, что хотя подобный гамбит вряд ли будет успешным... он в действительности не является невозможным», — говорится в материале.

Авторы статьи также отмечают, что хотя ЕС и Канаду разделяет Атлантический океан, их в то же время объединяет множество интересов, включая крепкие экономические взаимоотношения, общие демократические ценности и вызовы, связанные с политикой новой американской администрации во главе с Дональдом Трампом.

Ранее Канада обратилась во Всемирную торговую организацию с иском, для того чтобы разрешить споры с США из-за импортных пошлин на автомобили и запчасти.

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