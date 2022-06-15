Канада и Дания урегулировали территориальный спор по острову Ганса

Канада и Дания подписали договор об урегулировании территориального спора по острову Ганса

Канада и Дания подписали договор об урегулировании территориального спора вокруг острова Ганса в Северном Ледовитом океане. Об этом сообщается в заявлении на сайте датского МИД.

«Сегодня министр иностранных дел Канады Мелани Жоли и министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод вместе с премьер-министром Гренландии Муте Б. Эгеде подписали в Оттаве соглашение, которое разрешает неурегулированные пограничные вопросы по острову Тартупалук/Ганса», — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что ранее страны договорились, что по острову Ганса будет проведена граница, разделяющая его между канадской территорией Нунавут и Гренландией. В МИД Дании подчеркнули, что договор стал кульминацией продолжительных обсуждений и важной исторической вехой в отношениях между государствами.

Территориальный спор между Оттавой и Копенгагеном за остров Ганса длился с 1973-го. Так как остров не является морской территорией, его принадлежность рассматривали отдельно.

В июле 2021 стало известно, что правительство Гренландии прекратило поиски месторождений нефти. Несмотря на потенциальное богатство природными ресурсами, самый большой остров мира назвал своим приоритетом защиту от глобального потепления.