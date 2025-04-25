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13:50, 25 апреля 2025Мир

Трамп окончательно определился с присоединением Гренландии и Канады

Трамп заявил, что не шутил о присоединении Гренландии и Канады
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не шутил о присоединении к государству Гренландии и Канады, а также установлении контроля над Панамским каналом. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Вообще-то нет, я не шучу. (...) Вы сказали, что "это, возможно, троллинг", но на самом деле я не троллю», — отметил американский лидер.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что вопрос присоединения Гренландии имеет геополитическую ценность для Соединенных Штатов и отвечает интересам в сфере безопасности.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Трамп не сможет купить Гренландию, поскольку цена, которую придется заплатить, слишком высока. Авторы публикации также указывают, что, если каждому из 57 тысяч жителей арктического острова будет предложено по одному миллиону долларов и так называемой золотой карте Трампа в обмен на голос в пользу присоединения к США, это обойдется американскому бюджету в триллионы долларов — сумму, которую Конгресс почти наверняка откажется выделить на подобные цели.

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