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16:11, 18 апреля 2025Мир

План Трампа по покупке Гренландии назвали несостоятельным

Bloomberg: Трамп не сможет купить Гренландию из-за слишком высокой цены
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Президент США Дональд Трамп не сможет купить Гренландию, поскольку цена, которую придется заплатить, слишком высока. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Прямая покупка [острова] невозможна по чисто финансовым причинам», — говорится в материале.

Авторы публикации отмечают, что если каждому из 57 тысяч жителей Гренландии будет предложено по одному миллиону долларов и так называемой «золотой карте» Трампа в обмен на голос в пользу присоединения к США, это обойдется американскому бюджету в триллионы долларов — сумму, которую Конгресс почти наверняка откажется выделить на подобные цели.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономии. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген договорились о совместной защите острова. Сейчас на нем располагается американская космическая база Питуффик, созданная для предупреждения о ракетном нападении и контроля арктической зоны.

Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия нужна Соединенным Штатам для обеспечения региональной и международной безопасности. Он также пригрозил Дании тарифами, если она не согласится продать Гренландию США.

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