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07:03, 5 марта 2025Мир

Трамп рассказал о значении Гренландии для США

Трамп: Гренландия нужна США для обеспечения международной безопасности
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Win McNamee / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия нужна Штатам для обеспечения не только региональной, но и международной безопасности. Об этом он сообщил на выступлении в Конгрессе, трансляция ведется на сайте Палаты представителей США.

«Жители Гренландии, у вас будет больше денег и свобод, мы сделаем все, чтобы Гренландия стала штатом США», — отметил политик.

Ранее журнал Politico написал, что лидеры стран Евросоюза пообещали защитить Гренландию от присоединения к США. В свою очередь, генсекретарь НАТО Марк Рютте предложил странам — членам НАТО обеспечить безопасность Арктики с помощью возможного размещения там войск военного блока.

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