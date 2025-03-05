Трамп рассказал о значении Гренландии для США

Трамп: Гренландия нужна США для обеспечения международной безопасности

Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия нужна Штатам для обеспечения не только региональной, но и международной безопасности. Об этом он сообщил на выступлении в Конгрессе, трансляция ведется на сайте Палаты представителей США.

«Жители Гренландии, у вас будет больше денег и свобод, мы сделаем все, чтобы Гренландия стала штатом США», — отметил политик.

Ранее журнал Politico написал, что лидеры стран Евросоюза пообещали защитить Гренландию от присоединения к США. В свою очередь, генсекретарь НАТО Марк Рютте предложил странам — членам НАТО обеспечить безопасность Арктики с помощью возможного размещения там войск военного блока.