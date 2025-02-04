Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:31, 4 февраля 2025Мир

В ЕС захотели защитить Гренландию от Трампа

Politico: Лидеры ЕС пообещали защитить Гренландию от присоединения Трампом к США
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) на встрече 3 ноября пообещали защитить Гренландию от присоединения к США американским президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет Politico.

«Сохранение территориальной целостности Королевства Дании, его суверенитета и неприкосновенности границ имеет важное значение для всех государств-членов [ЕС]», — отметил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который присоединился к европейским лидерам за обедом, предложил странам-членам НАТО обеспечить безопасность Арктики с помощью возможного размещения там войск альянса.

Ранее опросы общественного мнения показали, что около половины опрошенных граждан Дании считают США «очень большой» угрозой для страны. Также опрос показал, что 78 процентов опрошенных датчан выступили против продажи Гренландии Соединенным Штатам, а 72 процента респондентов заявили, что окончательное решение должны принимать власти острова, а не Дании.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров назвал одну из причин начала СВО

      В российском регионе из детсада эвакуировали более 100 человек

      Шольц обвинил Трампа в эгоизме из-за предложенной Украине сделке

      Конгрессмен в США пригрозил Трампу блокировкой его кандидатов в Госдеп до возврата USAID

      Ганчев заявил о расстреле гражданских во время эвакуации из Купянска

      Стало известно о планах России созвать заседание СБ ООН по Украине

      Обвиняемого в расправе над родней пасынка российского рок-музыканта оставили в СИЗО

      Канадцы решили бойкотировать США

      Под Москвой два человека заживо сгорели при пожаре

      В ЕС захотели защитить Гренландию от Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше