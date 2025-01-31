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09:49, 31 января 2025Мир

В Дании назвали США очень большой угрозой для страны

The Guardian: 46 процентов датчан считают, что США представляют угрозу для Дании
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Halil Sagirkaya / Anadolu / Getty Images

Около половины опрошенных граждан Дании считают, что США представляют собой «очень большую» угрозу для королевства. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на опрос YouGov.

«46 процентов опрошенных считают США "очень большой" или "довольно большой" угрозой для Дании. При этом угрозу для страны со стороны Северной Кореи и Ирана видят лишь 44 процента и 40 процентов респондентов соответственно», — передает издание.

Также опрос показал, что 78 процентов опрошенных датчан выступили против продажи Гренландии США, а 72 процента респондентов указали на то, что окончательное решение должны принимать власти острова, а не Дании.

24 января стало известно, что президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Дании Метте Фредериксен и потребовал отдать Гренландию. По словам источников, разговор политиков прошел «крайне плохо». В частности, американский лидер был агрессивен и шел на конфронтацию, заявив, что не принимает никаких предложений Дании о сотрудничестве, его волнует только передача острова США.

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