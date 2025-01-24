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23:54, 24 января 2025Мир

Трамп позвонил премьеру Дании и потребовал отдать Гренландию

FT: Трамп позвонил премьеру Дании Фредериксен и потребовал отдать Гренландию
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Дании Метте Фредериксен и потребовал отдать Гренландию. Об этом сообщил Financial Times (FT), ссылаясь на пятерых бывших и действующих высокопоставленных представителей европейских правительств.

В беседе с изданием источники раскрыли, что беседа Трампа с Фредериксен прошла «крайне плохо». Американский лидер был агрессивен и шел на конфронтацию, отмечалось, что он не принимает никаких предложений Дании о сотрудничестве, его волнует только передача территории Соединенным Штатам.

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