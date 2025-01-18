Трампа предупредили о дилеме в случае присоединения Гренландии к США

Politico: военная база Гренландии станет экологической дилемой в составе США

Избранный президент США Дональд Трамп столкнется с экологической дилеммой в случае, если Гренландия будет присоединена в США. Все дело в находящейся подо льдами острова заброшенной американской военной базе, которая работала от ядерного реактора, передает издание Politico.

В ноябре газета The New York Post, ссылаясь на сведения НАТО, писала, что ученые американского космического агентства нашли на территории Гренландии на глубине 30 метров бывшую военную базу времен холодной войны.

«США унаследуют экологическую дилемму, которую они сами и создали, если они заявят права на этот крупный арктический остров. Глубоко в ледяных пустынях Гренландии подо льдом спит радиоактивная тайна, и это может стать головной болью для Дональда Трампа», — предупредило Politico.

База Camp Century была возведена в 1959 году, там американцы пытались разработать ядерные пусковые установки, способные выдержать российский удар. Сейчас она способна навредить окружающей среде рядом способов: тающий лед может вынести на поверхность токсичные отходы (200 литров дизеля), лед может отколоться и образовать айсберг. Оба этих сценария вряд ли реализуются в этом столетии, но прогнозы будут меняться в зависимости от темпов глобального потепления.

Депутат от крупнейшей партии Гренландии Inuit Ataqatigiit и председатель парламентского комитета по внешней политике Пипалук Линге в комментарии изданию рассказала о беспокойстве жителей страны, что заброшенные американские базы будут загрязнять экологию по мере таяния льда.

«Есть много мест, где США оставили тонны мусора... У США есть военные отходы по всей Арктике», — заявила парламентарий.

Ранее сообщалось, что желание Трампа присоединить Гренландию к Соединенным Штатам вызвано стремлением получить источник редкоземельных металлов и графита и тем самым снизить зависимость от поставок из Китая. Сейчас больше 70 процентов таких поставок в США приходится на КНР.