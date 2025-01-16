Желанию Трампа заполучить Гренландию нашли объяснение

WSJ: Гренландия понадобилась Трампу ради графита

Желание избранного президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию к Соединенным Штатам продиктовано его стремлением получить источник редкоземельных металлов и графита и тем самым снизить зависимость от поставок из Китая. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ).

Как заявил доцент Королевского датского оборонного колледжа Марк Якобсен, в настоящее время Китай стал монополистом на рынке таких металлов. Больше 70 процентов их поставок в США приходится на КНР. Кроме того, 40 процентов графита, который покупают Соединенные Штаты, импортируются из Китая.

При этом прибрежные районы Гренландии богаты графитом, медью и литием. Такие ресурсы крайне важны для развития зеленых и военных технологий, а также производства чипов с искусственным интеллектом. Как следствие, для Вашингтона Гренландия становится крайне привлекательна.

Ранее в датском парламенте прозвучало заявление о том, что США не смогут купить правительство Гренландии и аннексировать ее. А премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала, что остров сам должен принимать решение о предоставлении ему независимости.