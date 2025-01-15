В Гренландии заявили об отсутствии у США шансов купить правительство острова

Депутат Броберг заявил, что США не смогут купить правительство Гренландии

У США нет шансов купить правительство Гренландии для аннексии острова. Об этом заявил депутат парламента Гренландии и председатель крупнейшей оппозиционной партии в парламенте «Налерака» Пеле Броберг в беседе с РИА Новости.

15 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен обсудила с избранным президентом США Дональдом Трампом вопрос Гренландии и заявила, что остров сам должен принимать решение о предоставлении ему независимости.

Ранее Трамп разместил в своей соцсети Truth Social карту США с Канадой и Гренландией в составе страны. Политик не объяснил смысл своей публикации, оставив ее без комментариев. После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен связалась с Трампом и предложила ему поговорить.