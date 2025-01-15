Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:07, 15 января 2025Мир

В Гренландии заявили об отсутствии у США шансов купить правительство острова

Депутат Броберг заявил, что США не смогут купить правительство Гренландии
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

У США нет шансов купить правительство Гренландии для аннексии острова. Об этом заявил депутат парламента Гренландии и председатель крупнейшей оппозиционной партии в парламенте «Налерака» Пеле Броберг в беседе с РИА Новости.

15 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен обсудила с избранным президентом США Дональдом Трампом вопрос Гренландии и заявила, что остров сам должен принимать решение о предоставлении ему независимости.

Ранее Трамп разместил в своей соцсети Truth Social карту США с Канадой и Гренландией в составе страны. Политик не объяснил смысл своей публикации, оставив ее без комментариев. После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен связалась с Трампом и предложила ему поговорить.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликована расшифровка переговоров экипажа самолета AZAL. Ее содержание противоречит обвинениям Алиева в адрес России

      Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступит в силу 19 января

      На Украине захотели отменить банковскую тайну

      Украина захотела отказаться от доллара как курсообразующей валюты

      В США признали экспорт части ядерного топлива из России

      Пушков предрек реакцию ЕС на борьбу Трампа за Гренландию

      В Гренландии заявили об отсутствии у США шансов купить правительство острова

      Украинка с «самыми большими щеками в мире» крупным планом показала откровенное декольте

      Стало известно о тайных учениях Франции по вводу войск на Украину

      Кандидат в директоры ЦРУ ушел от ответа на вопрос о продолжении помощи Киеву

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше