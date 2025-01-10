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04:52, 10 января 2025Мир

Премьер-министр Дании предложила Трампу поговорить после его слов о Гренландии

Премьер Дании предложила Трампу поговорить после его слов о Гренландии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Allison Robbert — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что связалась с избранным президентом США Дональдом Трампом после его слов о Гренландии и предложила ему поговорить. Об этом информирует агентство AFP.

Фредериксен созвала лидеров парламентских фракций на встречу, чтобы сообщить о том, как правительство ведет себя в сложившейся ситуации. Политик уточнила, что ее кабмин связался с Трампом, но они еще не разговаривали.

«Мы предложили поговорить... Я не думаю, что произойдет что-то конкретное, пока избранный президент не вступит в должность», — подчеркнула премьер. Она также не верит в то, что Трамп попытается захватить Гренландию силой.

Ранее в Кремле заявил, что Москва внимательно наблюдает за драматическим развитием ситуации с планами Трампа присоединить Канаду и Гренландию к США. Дмитрий Песков также указал на то, что если Трамп в своих заявлениях апеллирует к мнению людей, то «нужно вспомнить о мнении людей четырех новых регионов России и проявить к ним такое же уважение».

В свою очередь, будущий советник избранного Трампа по национальной безопасности Майк Уолц рассказал, что Гренландия важна для США, поскольку является частью соперничества в Арктике, от которого зависит национальная безопасность страны.

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